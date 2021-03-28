Довыборы в двух округах проходят в штатном режиме – ЦИК

Довыборы в двух округах проходят в штатном режиме – ЦИК

28.03.2021 10:21

Укринформ

Выборы народных депутатов Украины, назначенные на 28 марта в Донецкой и Ивано-Франковской областях, начались вовремя и проходят в штатном режиме.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«Сегодня, 28 марта 2021 г., в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины. Все 229 избирательных участков (221 – обычный и 8 – специальных) открылись вовремя, в 8:00. В целом почти 295 тысяч избирателей смогут принять участие в голосовании в обоих округах », – говорится в сообщении.

Как отмечается, по имеющимся в Центральной избирательной комиссии данным, по состоянию на 9:00 чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано, голосования проходит в штатном режиме с системным соблюдением противоэпидемических мероприятий.

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Избирательные участки обеспечены необходимыми материально-техническими средствами и информационно-справочными плакатами, в том числе средствами противоэпидемической защиты и разъясняющими материалами о защите от вирусных инфекций, профилактике инфицирования коронавируса и его распространении.

В помещениях избирательных участков нанесены своеобразные безопасные линии очереди с необходимой дистанцией, проводится периодическая дезинфекция поверхностей и регулярное проветривание помещений.

В пресс-службе напомнили, что члены комиссий и другие участники избирательного процесса обязаны использовать индивидуальные средства защиты, антисептики. Также на участках дежурят медицинские работники, мониторят состояние здоровья избирателей и помогают УИК осуществлять дезинфикационные мероприятия.

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Результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины в этих округах должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 г. включительно.

Также ЦИК напомнила о запрете ведения предвыборной агитации в день голосования.

Как сообщал Укринформ, участие в промежуточных выборах в Верховную Раду принимают 32 кандидата. Сначала ЦИК зарегистрировала 34 кандидата, однако позже генеральный продюсер заблокированного в Украине телеканала "112 Украина" Артем Марчевский, который баллотировался от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в ОИО №50, и кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Звиробий-Беленькая (в ОИО №87) снялись с выборов.

Внеочередные парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля 2019 г., очередные местные выборы – 25 октября 2020 г.

По материалам: Укринформ