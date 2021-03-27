Зеленский в ближайшее время поговорит с лидерами Нормандской четверки

Зеленский в ближайшее время поговорит с лидерами Нормандской четверки

26.03.2021 21:04

Укринформ

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время поговорит со всеми лидерами стран-участниц Нормандской четверки.

Об этом он сообщил в Телеграме в связи с гибелью четырех украинских военных в районе проведения ООС, передает Укринформ.

"По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела. Представителям Украины в Трехсторонний контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания безопасности подгруппы, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров нормандского формата. В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами Нормандской четверки", – заявил глава государства.

Он отметил, что с начала 2021 года наблюдается рост эскалации.

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"То, что так трудно и по крупицам восстанавливался почти год, может быть разрушено в секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. Тогда, пожалуй, впервые за годы войны, количество обстрелов, раненых и убитых уменьшилось в десятки раз . И это не просто статистика. Это судьбы людей. И нельзя допустить, чтобы процесс мирного урегулирования был отброшен на 100 шагов назад", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов.

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Как сообщалось, 26 марта возле Шумов результате прицельного обстрела позиций Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения и доставлены в медучреждения.

По материалам: Укринформ