Зеленский отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ

27.03.2021 09:35

Укринформ

Президент Владимир Зеленский отменил указы от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.

Как передает Укринформ, соответствующий указ Зеленский подписал 27 марта 2021 года.

В указе №124/2021 говорится, что он подписан, в частности, «в целях обеспечения соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности … а также принимая во внимание Заявление Верховной Рады в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции достоинства… в котором подчеркнуто, что узурпация власти в 2010-2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушению прав и свобод человека, несмотря на то, что отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая исполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».

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В связи с этим Зеленский отменил: указ Президента Украины от 14 мая 2013 года № 256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины" и указ Президента Украины от 17 сентября 2013 года № 513 "О назначении А.Касминина судьей Конституционного Суда Украины».

Отмечается, что этот указ от 27 марта 2021 года вступает в силу со дня его опубликования.

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Как сообщал Укринформ, 29 декабря 2020 года Президент Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда на срок два месяца. 26 февраля 2021 года Президент продлил еще на месяц отстранение Тупицкого от должности судьи КС.

По материалам: Укринформ