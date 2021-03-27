Зеленский обратился к лидерам «норманди» из-за обострения на востоке Украины

Зеленский обратился к лидерам «норманди» из-за обострения на востоке Украины

26.03.2021 20:47

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного прекращения огня на востоке Украины.

Как передает Укринформ, об этом говорится в его Твиттере.

"Цена войны – жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров #N4 и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", – отметил Зеленский.

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Как сообщалось, 26 марта под Шумами в результате прицельного обстрела позиций Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметовпогибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения и доставлены в медучреждение.

По материалам: Укринформ