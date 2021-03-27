Зеленский: Лица, назначенные экс-президентом в КСУ, могут идти на заслуженный отдых

Зеленский: Лица, назначенные экс-президентом в КСУ, могут идти на заслуженный отдых

27.03.2021 14:08

Укринформ

Глава государства Владимир Зеленский заявляет, что указы от 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Александра Тупицкого и Александра Касминина отменены по результатам аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО.

Об этом Укринформ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«На прошлом заседании СНБО, среди прочего, было принято решение относительно аудита всех указов Президента Януковича. Сегодня есть первые результаты. Речь идет о двух указах Януковича – от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указа мной отменены. Упомянутые лица могут отправляться на заслуженный отдых», – заявил глава государства.

«Если есть недели, когда не проходят заседания СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет наносили вред государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно», – добавил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 19 марта 2021 года, согласно которому у 19 компаний аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование украинскими недрами.

«Соответствующее решение Государственной службы геологии и недр Украины готово и будет опубликовано в кратчайшее время», – сказал Президент.

Также глава государства сообщил о подписании указа о введении в действие решения СНБО, согласно которому уже в 2021 году будут проведены проверки всех субъектов, которые без аукциона получили спецразрешения на пользование недрами и не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет с момента получения соответствующих разрешений.

«Решения СНБО – это не громкие декларации. Каждое слово из них уже имеет или вскоре будет иметь реальные, в большинстве своем неприятные юридические последствия для ряда физических и юридических лиц», – подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, Зеленский 27 марта подписал указ №124/2021 «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины», которым отменил указы бывшего президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

По материалам: Укринформ