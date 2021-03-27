Война на Востоке Украины: Кравчук напомнил об участии США в переговорах

27.03.2021 20:29

Укринформ

США участвовали в переговорах в отношении урегулирования ситуации на востоке Украины в начальный период вооруженного конфликта.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом" рассказал председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Когда начиналась война на Донбассе, в Женеве встретились представители Германии, Франции, России, Украины и Соединенных Штатов Америки. Но почему-то Путину и другим удалось убедить Европу, и с этим согласился президент Украины господин Порошенко, что мы можем решить этот вопрос не в Женеве, а перенести его в Минск, и без участия США… Таким образом, США уже были в переговорном формате, но вышли из него по предложению Европы и Украины", – напомнил Кравчук.

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Он добавил, что Украина заинтересована в том, чтобы США снова присоединились к переговорному процессу. "Но будет ли участие США в переговорном процессе, сегодня мне сказать трудно. Потому что, во-первых, это должно быть совместное решение, во-вторых, мы не знаем точно позиции США. Вот когда она будет объявлена, и когда Украина официально обратится с просьбой, думаю, тогда можно будет отвечать и на этот очень важный для нас вопрос", – отметил Кравчук.

По материалам: Укринформ