Сворачивание миссии ОБСЕ сыграет на руку только России – МИД Украины
Сворачивание миссии ОБСЕ сыграет на руку только России – МИД Украины
Заявление
26.03.2021 22:28
Укринформ
МИД Украины считает неприемлемым блокирование некоторыми членами ОБСЕ решения о продлении на год мандата Специальной мониторинговой миссии, который истекает 31 марта.
Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства, передает Укринформ.
"Уже с начала апреля ОБСЕ может потерять свой ключевой инструмент содействия урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Непродление мандата СММ нанесет серьезный удар по авторитету ОБСЕ как региональной организации по безопасности, выполнение положений Минских соглашений в сфере безопасности и договоренностей нормандского формата критически усложнится без мониторинга миссии", – указывают в МИД.
В министерстве подчеркивают, что в случае недостижения консенсуса о продлении мандата сворачивание деятельности СММ ОБСЕ будет играть на руку только Российской Федерации. Ведь незаконная военная деятельность вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины останется вне поля зрения международного сообщества, прекратится международная фиксация нарушений государством-агрессором режима прекращения огня, что может привести к дальнейшей неконтролируемой эскалации.
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"Российские оккупационные администрации постоянно препятствовали в деятельности СММ, полностью блокировали доступ ее наблюдателей во временно оккупированные Автономную Республику Крым и город Севастополь, ограничивали возможности наблюдения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, прежде всего в районах, прилегающих к государственной российско-украинской границе, мешали фиксации нарушений прав человека", – напомнили украинские дипломаты.
При этом отмечается, что МИД Украины благодарен Шведскому председательству ОБСЕ и государствам-партнерам за усилия с целью достижения консенсуса о продлении мандата СММ.
"Призываем все стороны отказаться от деструктивной позиции, присоединиться к консенсусу и сделать возможным продление деятельности СММ ОБСЕ в Украине", – подытожили в МИД.
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Напомним, СММ ОБСЕ в Украине – миссия невооруженных гражданских наблюдателей, которая проводит мониторинг и отчитывается о ситуации с соблюдением прав человека и гуманитарной ситуации как в зоне конфликта на востоке, так и на всей территории Украины.
Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 21 января постоянный представитель РФ при этой организации Александр Лукашевич выступил с критикой в адрес ее действующего председателя, главы МИД Швеции Анн Линде за ее высказывания во время визита в Украину о том, что силами СММ уже ведется косвенный мониторинг ситуации в оккупированном Крыму. Российский дипломат пригрозил возможным непродлением мандата СММ.
Украинская делегация в ОБСЕ осудила эти нападки российской стороны на Шведское председательство, назвав их неприемлемыми, и призвала Россию выполнять взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ, в т.ч. относительно уважения суверенитета и территориальной целостности и неприкосновенности границ.
По материалам: Укринформ