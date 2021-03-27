Сегодня может пройти экстренное заседание подгруппы ТКГ – Кравчук

27.03.2021 16:18

Укринформ

В субботу, 27 марта, может cостояться экстренное заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы из-за гибели украинских военных под Шумами на востоке Украины.

Как передает Укринформ, об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" сообщил глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук.

Проведение экстренного заседания инициировала украинская делегация в ТКГ. На нем будет рассмотрен вопрос эскалации ситуации на Донбассе, напомнил он.

"Подгруппа по вопросам безопасности вчера официально обратилась к госпоже Хайди Грау – модератору переговоров и представительнице ОБСЕ в ТКГ – экстренно созвать заседание подгруппы, на котором проанализировать ситуацию и принять соответствующие меры… Вчера мы получили предварительное согласие. И, несмотря на то, что сегодня суббота, нам сообщили, что такое заседание может состояться", – сказал Кравчук.

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Как сообщалось, 26 марта в Донецкой области в результате прицельного обстрела российскими оккупантами позиций ВСУ под Шумами погибли четверо украинских военных, еще двое были ранены. В связи с этим украинская делегация в Трехсторонней контактной группе созвала экстренное совещание.

По материалам: Укринформ