Посольство США в Украине: Россия должна прекратить агрессию

27.03.2021 00:56

Укринформ

Россия должна соблюдать режим прекращения огня на востоке Украины, принимать конструктивное участие в переговорах и прекратить агрессию в Украине.

Как передает Укринформ, об этом в Твиттере заявил посольство США в Украине.

"Мы глубоко опечалены гибелью четырех украинских солдат вследствие обстрелов вблизи Шумов. Россия должна соблюдать прекращение огня, остановить ежедневное насилие, вызывающее страдания, конструктивно участвовать в мирных переговорах, и прекратить агрессию в Украине", – говорится в сообщении.

Deeply saddened by the deaths of four Ukrainian soldiers today due to shelling near Shumy, Donetsk. Russia must observe ceasefire measures, end daily violence that is causing senseless suffering, engage constructively in peace negotiations, and end its aggression in Ukraine.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 26, 2021

Как сообщал Укринформ, 26 марта под Шумами вследствие прицельного обстрела позиций Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения и доставлены в медучреждения.

По материалам: Укринформ