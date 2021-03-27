После деоккупации Крыма и Востока российских «переселенцев» выдворят – Резников

27.03.2021 19:29

Укринформ

Граждане России, которые прибыли на оккупированные территории нелегальным путем, после возвращения территорий в состав Украины должны будут покинуть страну.

Как передает Укринформ, об этом в программе "На самом деле: Украина" телеканалу "Дом" рассказал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он напомнил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины была утверждена Стратегия в отношении деоккупации и реинтеграции Крыма. Главный месседж документа – граждане Украины, которые проживают на оккупированных территориях, "они являются заложниками ситуации, они являются заложниками оккупантов". Поэтому после возвращения территорий в состав Украины жителям, которые не нарушали украинское законодательство, ничего не угрожает.

"Они должны верить, что Украина вернется, и у них не будет проблем в свободной Украине, в демократической, либеральной, в отличие от того ужаса, который происходит, в котором они сегодня находятся. Их перестанут незаконно обыскивать, арестовывать, запрещать им собираться на улицах, чтобы выражать свое мнение… Никакого комендантского часа, никаких подвалов – в отличие от оккупированных территорий. Поэтому бояться им точно не нужно", – заверил Резников.

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При этом граждане России, которые незаконным способом прибыли на временно оккупированные территории – минуя официальную украинскую границу, КПВВ, – должны будут покинуть Украину, подчеркнул вице-премьер.

В качестве примера Резников привел попытку России относительно ассимиляции населения, для этого на полуостров прибыло 500 000 россиян, таким образом размывая этническое население.

"Что касается судьбы людей, которых завезли. Они не граждане Украины, они приехали или добровольно, или насильно, но они, по сути, являются пособниками этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем. Поэтому их судьба… Я не люблю слово "депортация", оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны", – сказал он.

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Резников подчеркнул, что подход должен быть индивидуальный, и, если гражданин России прибыл на оккупированную территорию законным путем, "наверное, к ним не будет вопросов".

"А все, кто попал непонятным нам путем, – они все нарушители закона, который регулирует правила пересечения границы Украины. Соответственно, они все подлежат выдворению. Есть такая административная процедура", – отметил вице-премьер.

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Как сообщалось, Россия в феврале 2014 года начала вооруженную агрессию против Украины, захватив часть ее территории – Крым. 16 марта 2014 года на оккупированном полуострове Россия провела так называемый референдум относительно статуса Крыма, а уже через два дня, 18 марта 2014 года, в Кремле состоялось подписание так называемого Договора о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации.

Большинство стран мира признали инсценированный оккупантами фальсифицированный крымский референдум нелегитимным и ввели санкции против России.

Также в 2014 году российские регулярные войска и управляемые РФ боевики оккупировали отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины.

По материалам: Укринформ