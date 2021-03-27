Кулеба поблагодарил членов ООН за совместное заявление в поддержку Украины
Кулеба поблагодарил членов ООН за совместное заявление в поддержку Украины
27.03.2021 03:30
Укринформ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил страны-члены ООН, которые выступили с совместным заявлением в поддержку нашего государства.
Как передает Укринформ, об этом Кулеба сообщил в Твиттере.
"Благодарен государствам-членам ООН за сильное совместное заявление в поддержку Украины. Сейчас она особенно важна. Четкое осуждение дестабилизирующих действий РФ на востоке Украины. Россия – сторона конфликта, а не посредник. Поддержка Крымской платформы", – написал Кулеба.
Вдячний державам-членам ООН за сильну спільну заяву на підтримку України. Нині вона особливо важлива. Чітке засудження дестабілізуючих дій РФ на сході України. Росія — сторона конфлікту, а не посередник. Підтримка Кримської платформи. Повний текст: https://t.co/AKAHKaztvQ
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2021
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Как сообщал Укринформ, 26 марта постоянные представительства при Организации Объединенных Наций нескольких десятков государств выступили с совместным заявлением по случаю седьмой годовщины принятия ГА ООН резолюции 68/262 «Территориальная целостность Украины».
По материалам: Укринформ