Довыборы в Раду: ОПОРА анонсировала прямые включения из округов

27.03.2021 21:17

Укринформ

В день голосования на промежуточных выборах народных депутатов в округах №50 (г. Покровск, Донецкая область) и №87 (г. Надворная, Ивано-Франковская область), 28 марта, Гражданская сеть ОПОРА проведет прямые включения.

Об этом сообщает ГО ОПОРА, передает Укринформ.

Во время включений координаторы ОПОРЫ в Донецкой и Ивано-Франковской областях Наталья Боровская и Иван Маруняк расскажут об открытии избирательных участков, явке избирателей, зафиксированных нарушениях, проведении выборов в красной зоне и обеспечении участковых комиссий необходимыми средствами защиты.

Трансляция состоится 28 марта в 13:00 и в 19:00 на страницах ОПОРЫ в Фейсбуке и Ютубе.

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Как сообщалось, в воскресенье в Донецкой и Ивано-Франковской областях будут выбирать двух народных депутатов среди 32 кандидатов. Промежуточные выборы проводятся в связи с тем, что народный депутат Зиновий Андрийович стал мэром Надворной, а Руслан Требушкин – Покровска.

По материалам: Укринформ