Арестович – о публикации в России плана «Минска»: Они испугались ответственности

27.03.2021 02:17

Укринформ

Россия пытается дезавуировать новый план мирного урегулирования ситуации на востоке Украины, который разработали Франция и Германия, а также поддержала Украина.

Об этом в программе "На самом деле: Украина" телеканала "Дом" заявил советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает Укринформ.

"Мы не комментируем, не опровергаем и не подтверждаем "сливы" российских властей через российскую прессу", – сказал Арестович по поводу опубликованных 24 марта в российском издании "Коммерсант" якобы наработок планов "нормандской четверки" по урегулированию конфликта на востоке Украины.

По его мнению, публикация появилась именно сейчас, потому что российская сторона таким образом пытается дезавуировать новый мирный план.

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"Как только наметилось продвижение по кластерам, некоторый энтузиазм Франции, Германии и соответствующие действия Украины, они испугались, что их поставят перед ситуацией, когда они должны будут взять на себя политическую и практическую ответственность за выполнение этих кластеров", – указал Арестович. Он добавил, что после принятия плана, изложенные в нем кластеры будет очень сложно дезавуировать, ведь этот документ – это коллективная воля Франции и Германии, которую поддержала Украина.

"Здесь уже придется опровергать не ТКГ, а глав государств "нормандского формата". Для них (российской стороны – ред.) это неприемлемый вариант, потому что он их не ведет к решению двух основных задач. Первое – перевод переговоров к прямым с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", что является их политической целью. И второе – снятие европейских санкций, так как блокировка кластеров – это очень недружелюбно по отношению к Франции и Германии", – пояснил спикер украинской делегации в ТКГ.

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Как сообщалось, российское издание "Коммерсантъ" 24 марта обнародовало материал, где якобы раскрывается суть подготовленного немецко-французского проекта "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений" с предложениями украинской и российской сторон по их видению урегулирования ситуации.

Алексей Арестович заявлял, что содержание документов переговорного процесса относительно ключевых кластеров по реализации Минских соглашений, которые обсуждаются в ТКГ, не раскрывается до момента их подписания по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ.

По материалам: Укринформ