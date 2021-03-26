Украина в этом году откроет генконсульство в Хьюстоне – Ельченко

Украина в этом году откроет генконсульство в Хьюстоне – Ельченко

25.03.2021 20:59

Укринформ

В этом году в Хьюстоне (штат Техас, США) откроется новое Генеральное консульство Украины в Соединенных Штатах.

О таких планах сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает собственный корреспондент Укринформа.

«В этом году мы откроем новое генеральное консульство в Хьюстоне – это должно было произойти в прошлом году, но из-за пандемии мы были вынуждены отложить это», – отметил дипломат в ходе онлайн-конференции, организованной Американско-украинским деловым советом.

Посол подчеркнул, что увеличение количества украинских представительств в Америке направлено на то, чтобы заниматься потребностями наших граждан и бизнеса. В этой связи Ельченко выразил благодарность Американско-украинскому деловому совету, который также прилагает усилия в этой сфере.

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Как сообщалось, Владимир Ельченко назначен послом Украины в США 6 января 2020 года. Ранее он возглавлял Постоянное представительство Украины при ООН. 25 февраля 2021 года Президент Украины назначил на должность посла в США Оксану Маркарову.

По материалам: Укринформ