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В Евросоюзе обеспокоены нарушением «тишины» на востоке Украины и потерями среди ВСУ

25.03.2021 20:36

Укринформ

Евросоюз обеспокоен увеличением количества нарушений режима тишины на востоке Украины и соответствующими потерями среди украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявила делегация ЕС при ОБСЕ в ходе заседания Постоянного совета этой организации в четверг, 25 марта.

"Хотя количество нарушений режима прекращения огня продолжает оставаться намного ниже среднего уровня в 2020 году до вступления в силу Дополнительных мер (Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года – ред.), мы обеспокоены постепенным, но стабильным увеличением нарушений режима прекращения огня и, в частности, потерями среди военнослужащих, как об этом сообщает Украина, что делает хрупкой ситуацию с безопасностью вдоль линии столкновения", – говорится в заявлении.

В ЕС призвали стороны к соблюдению режима прекращения огня с целью обеспечения полного выполнения Минских договоренностей. "Мы подчеркиваем ответственность России как стороны, подписавшей Минские договоренности, и призываем Россию выполнять положения, которые она обязалась", – отмечается в заявлении.

Также в Евросоюзе сожалеют, что до сих пор, "несмотря на готовность, которую продемонстрировала Украина", не была достигнута договоренность о введении новых участков разведения сил или в отношении 19 новых зон разминирования. Также в ЕС призвали Россию вернуть своих военных в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК), а также повлиять на подконтрольные вооруженные формирования на Донбассе для открытия новых КПВВ "Золотое" и "Счастье", а также других КПВВ, которые остаются закрытыми.

В ЕС в очередной раз призвали Российскую Федерацию "использовать свое большое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, чтобы обеспечить полное выполнение Минских договоренностей".

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"Мы снова призываем Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям, и мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и личного состава в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями. Продолжительность санкций Европейского Союза против России связана с полным выполнением Минских договоренностей", – отмечается в заявлении.

Со своей стороны, в ходе заседания Постоянного совета руководитель миссии Украины при ОБСЕ Евгений Цимбалюк сообщил, в частности, о том, что на прошлой неделе в результате обстрелов со стороны российских оккупационных сил на востоке погибли трое бойцов ВСУ.

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Как сообщал Укринформ, всего с 27 июля 2020 года по 10 марта 2021 года российские силы 882 раза нарушили режим прекращения огня, 94 из них – с применением запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120-мм и 82-мм.

За этот период на востоке Украины погибли 16 украинских военнослужащих, еще 69 получили ранения.

По материалам: Укринформ