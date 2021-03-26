Сытник за прошлый год заработал более двух миллионов гривень

Сытник за прошлый год заработал более двух миллионов гривень

25.03.2021 18:33

Укринформ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник за 2020 год заработал 2 млн 373 тыс. грн.

Соответствующая декларация обнародована на сайте НАПК, передает Укринформ.

Также директор НАБУ держит наличными 34 тыс. долл. и 36 тыс. 918 грн.

В собственности чиновника находится квартира площадью 82,6 кв. м, приобретенная в 2010 году за 295 тыс. грн, и автомобиль KIA Sportage 2017 выпуска стоимостью 802 тыс. грн.

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Жена директора бюро – Анна Сытник – имеет земельный участок площадью 416 кв. м.

По материалам: Укринформ