Резолюция ООН 2014 года стала первым ответом мира на агрессию России против Украины – МИД

Резолюция ООН 2014 года стала первым ответом мира на агрессию России против Украины – МИД

Заявление

26.03.2021 17:49

Укринформ

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины», принятая 27 марта 2014 г., стала первым знаковым ответом международного сообщества на начало вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении МИД Украины по случаю седьмой годовщины резолюции.

«Выразив решительный протест в связи с дерзким нарушением Москвой основополагающих принципов и норм международного права, Генассамблея ООН признала псевдореферендум о статусе Крыма незаконным, четко подтвердила суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ», – отмечается в заявлении.

В то же время в МИД акцентировали, что, несмотря на непризнание и осуждение попытки аннексии со стороны международного сообщества, Кремль не только не прекратил временную оккупацию Крыма, а наоборот с особой дерзостью и исключительным цинизмом обостряет ситуацию на полуострове.

Украинские дипломаты подчеркнули, что Россия также продолжает вооруженную агрессию против Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, подрывая основополагающие принципы международного права, на которых базируются современные международные отношения, мировая безопасность и международный порядок.

Читайте также: Агрессия России в Крыму угрожает международному миру – правительство Чехии

«Украина будет продолжать принимать все меры в соответствии с международным правом для противодействия агрессии РФ, защиты прав украинских граждан, восстановления своей территориальной целостности и обеспечения полного возмещения Россией убытков, причиненных ее противоправными действиями», – заверили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что знаковыми событиями в этой связи стали одобрение Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь 11 марта 2021 г. и Национальной стратегии в области прав человека 24 марта 2021 г. «Ключевой составляющей этих усилий станет деятельность в рамках Крымской платформы, которую Украина создает вместе с международными партнерами для объединения усилий с целью деоккупации Крыма», – отметили украинские дипломаты.

Читайте также: Штаты в ООН: агрессия России против Украины далека от завершения

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответы растущим вызовам, усиление международного давления на Россию, предупреждение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

По материалам: Укринформ