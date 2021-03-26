Рада должна как можно скорее дать оценку нарушению перемирия – фракция «СН»

Рада должна как можно скорее дать оценку нарушению перемирия – фракция «СН»

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26.03.2021 21:47

Укринформ

Фракция «Слуга народа» в ВР осудила нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ, вследствие чего погибли 4 военнослужащих и еще 2 получили ранения.

Об этом говорится в заявлении фракции «Слуга народа» в связи с обострением ситуации на востоке Украины.

«Фракция «Слуга народа» решительно осуждает нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации, вследствие которого недалеко от населенного пункта Шумы погибли 4 военнослужащих и еще 2 получили ранения», – подчеркивается в заявлении.

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Во фракции считают, что Верховная Рада должна как можно скорее дать оценку такому вопиющем нарушению перемирия.

«Также призываем мировое сообщество отреагировать на агрессию Российской Федерации и нарушения договоренностей о режиме прекращения огня, достигнутых летом прошлого года», – обращаются народные избранники.

Депутаты «Слуги народа» выразили соболезнования семьям погибших украинских защитников.

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Как сообщал Укринформ, 26 марта под Шумами вследствие прицельного обстрела позиций Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения и доставлены в медучреждения.

По материалам: Укринформ