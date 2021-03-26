МИД ввел титул почетного посла Украины

26.03.2021 13:38

Укринформ

Министерство иностранных дел ввело титул почетного посла Украины, который будет предоставляться физическим и юридическим лицам, украинским и иностранным гражданам за активное продвижение нашего государства в мире.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в пятницу.

«Впервые с момента обретения независимости Украины и создания дипломатии современной независимого государства МИД вводит титул почетного посла, который будет предоставляться адвокатам и промоутерам Украины в мире. То есть мы будем награждать и этим отмечать и мотивировать людей, которые наиболее активно продвигают и защищают интересы Украины в мире, не принадлежа при этом к системе государственных органов Украины или других стран …, помогают популяризировать Украину и все украинское », – сказал Кулеба.

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Он добавил, что звание почетный посол Украины будет высшей наградой в сфере публичной дипломатии.

Как пояснил Кулеба, звание будет присваиваться физическим и юридическим лицам, украинским и иностранным гражданам, которые способствуют продвижению положительного имиджа Украины в мире, а номинировать кандидатов на получение этого титула, кроме МИД и посольства Украины за рубежом, смогут организации зарубежных украинцев и любая неправительственная общественная организация, которая имеет экспертизу в сфере международных отношений.

«То есть мы делаем народную премию и хотим, чтобы ее легитимность и авторитет были максимально высокими», – подчеркнул министр.

По материалам: Укринформ