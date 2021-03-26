МИД принял первую в истории Украины Стратегию публичной дипломатии

26.03.2021 12:19

Укринформ

Министерство иностранных дел впервые в истории Украины приняло пятилетнюю Стратегию публичной дипломатии, в которой сформулированы семь направлений деятельности для продвижения положительного имиджа государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

«На этой неделе на заседании коллегии … была принята Стратегия публичной дипломатии. Это основательный документ, который принимается впервые в истории Украины… Стратегия принята на пять лет, и на ее основе мы будем развивать позитивный имидж Украины за рубежом и общаться с партнерами. Впервые в Украине мы официально формулируем и определяем семь направлений публичной дипломатии – это культурная, экспертная, экономическая, кулинарная, цифровая, научно-образовательная и спортивная», – сказал Кулеба.

Он добавил, что в Стратегии определены пять принципов, по которым будет функционировать публичная дипломатия: проектный менеджмент, инновационность, уважение к культурному разнообразию, человекоцентричность и ответственность.

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По словам Кулебы, есть три вещи, которые фундаментально изменяет принятие Стратегии публичной дипломатии. «Впервые в едином документе систематизировано, кому, когда и как Украина будет доносить ключевые месседжи, аудитории и каналы коммуникации. Впервые мы будем укреплять репутацию Украины в мире не точечно, а системно, последовательно и целостно… Впервые мы вводим пятилетнее планирование – Стратегия ставит четкие и измеряемые цели и задачи на 2021-2025 годы», – пояснил министр.

Глава МИД сообщил, что в основе Стратегии остается национальный бренд Ukraine NOW.

По его словам, на коллегии министерства также впервые принята Коммуникационная стратегия МИД.

По материалам: Укринформ