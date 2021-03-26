Лидером президентского рейтинга остается Зеленский

Опрос

26.03.2021 14:03

Укринформ

Глава государства Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 24,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

За экс-президента, лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко проголосовали бы 13,9%, за сопредседателя "Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрия Бойко – 12,6%, за лидера «Батьківщини» Юлию Тимошенко – 11,8%.

Кроме того, председателя партии «Сила и честь» Игоря Смешко поддержали бы 7,7%, экс-премьера Владимира Гройсмана – 5,2%, Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 3,8%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 3,7%, народного депутата Евгения Мураева – 3,7%, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 3,3%, лидера «Народного фронта», экс-премьера Арсения Яценюка – 2,8%, лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока – 1,6%, лидера партии «Голос» Киру Рудык – 0,5%.

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Также, согласно опросу, Зеленский возглавляет и рейтинг доверия к политикам. Ему доверяют 45% опрошенных, не доверяют – 52%.

Тимошенко доверяют 30%, не доверяют – 67%. Порошенко доверяют 25%, не доверяют – 73%. Бойко доверяют 23%, не доверяют – 59%, еще 14% не знают его.

Председателю Исполкома Нацсовета реформ Михэилу Саакашвили доверяют 23%, не доверяют – 61%, не знают его – 11%. Председателю политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют – 71%, не знают его – 11%.

Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 15%, не доверяют – 53%, почти треть не слышали о таком. Секретарю СНБО Алексею Данилову доверяют 6%, не доверяют – 15%, не знают его – 77%.

Лидером в парламентском рейтинге остается партия «Слуга народа», за которую готовы отдать голоса 20,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать.

Партию «Европейская солидарность» поддержали бы 15%, ОПЗЖ – 14,8%, партию «Батьківщина» – 12,4%, партию «Сила и честь» – 5%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» – 5%, Радикальную партию – 4,6%, партию «Голос» – 3,5%, партию «УДАР» – 3,2%, Е.Мураева «Наши» – 3,1%, партию Шария – 2,9%, партию «Свобода» – 2,9%, «За будущее» – 2,4%, «Народный фронт» – 2%.

Опрос проводился 23-24 марта среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

По материалам: Укринформ