Качура сказал, что планируют рассмотреть на внеочередной Раде

Качура сказал, что планируют рассмотреть на внеочередной Раде

25.03.2021 19:59

Укринформ

Верховная Рада на внеочередном заседании, запланированном на 30 марта, планирует назначить досрочные выборы мэра Харькова и досрочно прекратить полномочия двух народных депутатов.

Как передает Укринформ, об этом в Телеграмм-канале написал депутат Александр Качура.

Он подтвердил, что 30 марта планируется два внеочередных заседания.

«На первом внеочередном заседании, которое инициируется депутатами, будут рассмотрены следующие вопросы: доклад правоохранительных органов относительно событий под Офисом Президента и проект постановления об осуждении событий на Банковой, проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Колыхаева И.В. и Скичко А.А, проекты постановления о назначении внеочередных выборов глав города Харькова и села Шегини», – отметил парламентарий.

Качура добавил, что второе внеочередное заседание будет инициировать Президент Украины Владимир Зеленский.

На нем запланировано рассмотрение компенсационных выплат предпринимателям тысяч гривень ред.) и ряд других социально-экономических законопроектов.

Читайте также: В Раде нет проектов постановлений об увольнении министров – Разумков

Как сообщал Укринформ, накануне заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила, что 30 марта могут состояться два внеочередных заседания парламента.

До этого Верховная Рада отменила пленарную неделю с 29 марта по 2 апреля. В то же время парламентарии 19 марта провели 2 внеочередных заседания.

По материалам: Укринформ