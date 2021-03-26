Гибель украинских военных: Рада даст оценку обстрелу под Шумами
Гибель украинских военных: Рада даст оценку обстрелу под Шумами
26.03.2021 19:04
Укринформ
На ближайшем заседании Верховная Рада отреагирует на обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Шумов, в результате которых погибли четверо украинских военнослужащих.
Как передает Укринформ, в этом заверил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в Фейсбуке.
"К сожалению, это не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут наши граждане. На ближайшем заседании Парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага", – отметил Разумков.
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Он выразил соболезнования семьям и близким четырех погибших военнослужащих.
Как сообщал Укринформ, 26 марта под Шумами в результате прицельного обстрела позиций Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения и доставлены в медучреждения.
По материалам: Укринформ