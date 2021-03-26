Гибель украинских военных: Рада даст оценку обстрелу под Шумами

26.03.2021 19:04

Укринформ

На ближайшем заседании Верховная Рада отреагирует на обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Шумов, в результате которых погибли четверо украинских военнослужащих.

Как передает Укринформ, в этом заверил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в Фейсбуке.

"К сожалению, это не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут наши граждане. На ближайшем заседании Парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага", – отметил Разумков.

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Он выразил соболезнования семьям и близким четырех погибших военнослужащих.

Как сообщал Укринформ, 26 марта под Шумами в результате прицельного обстрела позиций Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения и доставлены в медучреждения.

По материалам: Укринформ