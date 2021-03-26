Евросоюз предостерегает, что выборы в Госдуму в ОРДЛО нарушат Минские соглашения

Евросоюз предостерегает, что выборы в Госдуму в ОРДЛО нарушат Минские соглашения

Заявление

25.03.2021 23:58

Укринформ

Евросоюз обеспокоен заявлениями о возможности выборов в Госдуму РФ на оккупированных украинских территориях, подчеркивая, что это было бы нарушением Минских соглашений.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявила делегация Евросоюза при ОБСЕ во время заседания Постоянного совета этой организации.

"Мы обеспокоены недавними заявлениями, в том числе со стороны российских чиновников о том, что все те люди, которые получили российские паспорта в Донецкой и Луганской областях Украины, также должны иметь возможность участвовать в выборах в Государственную думу России, которые пройдут в сентябре этого года. Мы подчеркиваем, что проведение российских выборов на украинской территории без согласия Украины противоречило бы духу Минских договоренностей и нарушало бы территориальную целостность Украины как суверенного государства", – говорится в заявлении.

В ЕС осуждают любые попытки Москвы навязать российские законы и нормы населению оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

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"Такие действия, как упрощенная и выборочная процедура получения российского гражданства, принудительная паспортизация и широкомасштабный призыв на военную службу в ВС РФ жителей Крымского полуострова являются примерами нарушений международного права и основных принципов и обязательств ОБСЕ", – указывается в заявлении.

Также отмечается, что продолжительность санкций Евросоюза против России обусловлена ​​полным выполнением Минских договоренностей.

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Как сообщал Укринформ, в последнее время в России активно ведутся дискуссии об организации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выборов в Госдуму РФ, намеченных на 19 сентября 2021 года.

В марте в оккупированном Донецке было открыто представительство партии "Справедливая Россия – За правду". Украинская власть осудила этот шаг, назвав его очередным примером пренебрежения Россией своим обязательствам в рамках Минских договоренностей и нежеланием двигаться к мирному урегулированию.

По материалам: Укринформ