Еврокомиссия зафиксировала всплеск активности России против Украины в YouTube

Доклад

25.03.2021 18:58

Укринформ

Еврокомиссия обнародовала сегодня доклад в рамках реализации Кодекса поведения интернет-платформ против дезинформации, который имел целью обобщить действия платформ в борьбе с дезинформацией относительно вакцинации и борьбы с COVID-19.

Как сообщает Укринформ, этот документ обнародован в четверг на сайте Еврокомиссии.

В то же время, как передает корреспондент Укринформа, тематический доклад от платформы Gооgle «опосредованно» засвидетельствовал всплеск активности российских «ботоферм» в YouTube, который был направлен против Украины, в конце прошлого – начале текущего года.

Такая информация обнародована в оперативном докладе Gооgle, прилагаемом к документу Еврокомиссии. В частности, в докладе Gооgle приводятся следующие данные:

«Ноябрь (2020).

– Мы остановили 10 каналов YouTube в рамках расследования скоординированных операций, связанных с Россией. Эта кампания включала контент на украинском языке о текущих событиях в Украине, с критикой президента Зеленского и бывшего президента Украины Порошенко…

Декабрь (2020)

– Мы остановили 1 канал YouTube и 1 рекламный аккаунт, которые размещали контент, критический к украинской власти…

Январь (2021)

– Мы остановили 4 канала YouTube и 1 рекламный аккаунт в рамках расследования операций воздействия, связанных с Украиной. Эта кампания загружала контент на русском языке о событиях в Казахстане и с критикой политики ЕС в отношении Молдовы …

– Мы остановили 1 канал YouTube в рамках расследования операции воздействия из России. Загружался контент на русском языке о текущих событиях в Украине….

– Мы остановили 5 каналов YouTubе, связанных с Россией, которые загружали контент на русском языке на темы аннексии Крыма и гражданской войны в Сирии….

– Мы остановили 2 канала YouTube и один рекламный аккаунт, связанные с Россией, которые загружали контент на русском языке относительно исторических событий в Афганистане, в Армении и в Украине… ».

Как засвидетельствовал доклад, недружественные действия российских «ботоферм» были направлены не только против Украины, но и против Запада, включая ЕС, США и Великобританию, против деятельности ключевых международных организаций, имели целью дискредитацию международных усилий по организации вакцинации против коронавируса и т.п. Они были остановлены платформой Gооgle, исходя из принципов ее работы и обязательств согласно Кодексу поведения против дезинформации.

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В том, что касается Украины, всплеск дезинформации против нее пришелся на период с ноября прошлого года по январь нынешнего. Целью российских «ботоферм» была дискредитация Украины и системы украинской власти. На основании данных, вошедших в документ, можно сделать вывод, что часть этой работы была сознательно направлена ​​на раздувание противоречий между Президентом Украины Зеленским и бывшим Президентом Украины Порошенко, что, очевидно, вписывается в парадигму российской «гибридной войны» против Украины и против стремления украинцев к свободе и демократии.

До этого Gооgle фиксировала всплеск целенаправленных действий России против Украины в апреле 2020 года. Тогда платформа прекратила деятельность 15 каналов YouTube и 3 блогов в рамках продолжающегося расследования относительно «операций воздействия» со стороны России. Отмечается, что заблокированные продукты производились на английском и русском языках и были направлены против ЕС, Литвы, Украины и США.

Как сообщал Укринформ, недавно во время диалога в рамках Атлантического Совета главный исполнительный директор компании «YouTube» Сюзан Вайчицки рассказала о главных принципах информационной политики компании, о так называемом правиле четырех R – Responsibility (Ответственность), Remove (Удаление), Rise (Поддержка), Reduce (Сокращение). Главный из них – ответственность, что означает ответственное поведение относительно собственных правил и пользователей.

Еврокомиссия заключила с ведущими онлайн-платформами мира, включая «YouTube», добровольный Кодекс поведения, который предполагает совершенствование системы идентификации, блокирование и удаление контента, который содержит призывы к экстремизму либо насилию или социально опасную дезинформацию.

По материалам: Укринформ