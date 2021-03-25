Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности

25.03.2021 21:05

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства, соответствующий указ № 121/2021, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта 2021 года «О Стратегии военной безопасности Украины», Президент подписал 25 марта.

Документ предусматривает введение комплексного всеобъемлющего подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы национальной безопасности, связанной с использованием гибридных методов.

«Всеобъемлющая защита Украины соответствует закрепленному Уставом ООН суверенному неотъемлемому праву каждого государства на самооборону от агрессии и не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства, а предусматривает поддержание баланса и сочетания военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины», – отмечается в документе.

Стратегия определяет цели, приоритеты и задачи реализации государственной политики в военной сфере, сфере обороны и военного строительства, направленные на защиту национальных интересов от военных угроз, предоставление отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, предотвращение или сдерживание противника от полномасштабного применения военной силы против Украины, прекращение временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины прежде всего путем осуществления международно-правовых, политико-дипломатических, мер безопасности, гуманитарных и экономических мер.

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Согласно Стратегии, приоритетами достижения целей государственной политики в военной сфере и сфере обороны и военного строительства является внедрение объединенного руководства подготовкой и ведением всеобъемлющей обороны Украины, развитие институциональных возможностей Министерства обороны и других органов управления составляющих сил обороны, формирование боеспособных Вооруженных сил и дееспособных к выполнению возложенных задач других составляющих сил обороны.

Стратегия является документом долгосрочного планирования и основой для разработки Стратегического оборонного бюллетеня и плана обороны Украины.

«Реализация Стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство в области безопасности и обретению членства в НАТО. Документ предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности», – отмечает пресс-служба.

Положения Стратегии будут положены в основу соответствующих программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны, в частности развития систем управления войсками и оружием, военно-морской боеспособности, противовоздушной обороны Украины, авиации, ракетных войск и артиллерии, систем разведки, радиоэлектронной борьбы, вооружения и военной техники, совершенствования систем мобилизации, территориальной обороны Украины и движения сопротивления.

Также с учетом положений Стратегии будут разработаны оперативные планы и планы применения сил и средств составляющих сектора безопасности и обороны.

По материалам: Укринформ