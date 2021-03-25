Украина и Турция провели консультации в формате «Квадрига»

Украина и Турция провели консультации в формате «Квадрига»

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24.03.2021 20:14

Укринформ

Уполномоченные представители министерств иностранных дел и обороны Украины и Турции – национальные координаторы формата двустороннего взаимодействия «Квадрига» провели в среду в Анкаре консультации по вопросам политики и безопасности.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

С украинской стороны в консультациях приняли участие директор Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины Василий Зварыч и директор Департамента стратегического планирования Министерства обороны Украины Юрий Пунда.

Турецкую сторону представляли директор Департамента стран Евразии Министерства иностранных дел Турции Йонет Джан Тезель и заместитель генерального директора Главного директората по вопросам обороны и безопасности Министерства национальной обороны Турции бригадный адмирал Озгюр Озджан Алтунбулак.

«Национальные координаторы обсудили пути углубления сотрудничества Украины и Турции в сфере безопасности и обороны для восстановления стабильности и безопасности в Черноморском регионе, дальнейшего развития взаимодействия в сфере оборонной промышленности. Отдельной темой консультаций стала текущая ситуация на временно оккупированных Российской Федерацией Крымском полуострове и территориях Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

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Представители Турции подтвердили неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнание попытки аннексии Крыма. Турецкая сторона также отметила поддержку евроатлантического курса нашего государства и его устремлений на пути к полноправному членству в НАТО.

Участники консультаций обменялись мнениями о перспективах урегулирования конфликтов в регионах Ближнего Востока, Северной Африки, Восточного Средиземноморья и Кавказа.

Как отмечается, в ходе визита в Анкару Зварыч провел отдельную встречу с Йонетом Джаном Тезелем для обсуждения подготовки девятого заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции в 2021 году, взаимодействия в рамках международных организаций, увеличения объемов торговли и инвестиций.

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Турецкий дипломат подтвердил готовность его страны принять участие в работе Крымской платформы, которая будет служить площадкой для консолидации международных усилий с целью деоккупации Крыма.

Договоренность о создании нового формата консультаций по вопросам политики и безопасности «Квадрига» (2+2) с участием министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции была достигнута по результатам рабочего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 16 октября 2020 года. 18 декабря в Киеве состоялась инаугурационная встреча в новом формате.

Целью создания «Квадриги», министерские заседания которой будут проходить ежегодно, является обсуждение наиболее актуальных вопросов в сфере политики и региональной безопасности, координация совместных действий и рассмотрение новых проектов в сфере политики, безопасности, экономической и оборонно-промышленной сферах.

Фото: mfa.gov.ua

По материалам: Укринформ