Внештатный советник Зеленского: Встреча с Байденом состоится после улучшения COVID-ситуации

24.03.2021 22:30

Укринформ

Президенты Украины и США встретятся после улучшения ситуации с пандемией COVID-19.

Такое мнение выразил в эфире телеканала "Дом" внештатный советник Президента Украины Эндрю Мак, передает Укринформ.

"Я уверен, мы (Украина и США – ред.) вернемся к нормальным отношениям … Думаю, администрация Байдена и сам Президент будут проводить обсуждения и переговоры с Президентом Украины в нормальном режиме, а в будущем восстановится и обычная практика регулярных визитов мировых лидеров в Вашингтон ", – отметил Мак.

По его убеждению, единственная причина, почему это до сих пор не происходит, – пандемия.

"Пока что с момента смены американской администрации ни один из мировых лидеров не смог совершить визит в Вашингтон из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации", – отметил Мак.

Читайте также: Байден может снова баллотироваться в президенты в 2024 году – СМИ

По его мнению, предыдущий президент США Дональд Трамп был поглощен решением большого количества внутриполитических проблем, а нынешний глава Белого дома Джозеф Байден понимает трудности того, что происходит в Украине.

"Президент Трамп – политик совершенно иного типа: он был бизнесменом, застройщиком действительно не понимал всей сложности того, что происходит в Украине. Тогда как президент Байден давно "в теме", он много лет изучает эти вопросы и уделяет им большое внимание. Поэтому, на мой взгляд, лидеры наших стран очень хорошо объяснятся ", – уверен внештатный советник Владимира Зеленского.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ