В Париже принял к сведению введение Украиной санкций против французских депутатов

В Париже принял к сведению введение Украиной санкций против французских депутатов

24.03.2021 21:24

Укринформ

Официальный Париж не обнародует в публичном пространстве оценок введения Украиной санкций против трех членов Европарламента от Франции за незаконное посещение Крыма.

Как передает собственный корреспондент Укринформа, об этом заявило Министерство Европы и зарубежных дел Франции.

«Мы приняли к сведению эту информацию», – заявили во французском МИД.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта о введении санкций против 26 иностранцев и 81 юридического лица.

Под санкции по решению СНБО, попали граждане Российской Федерации и Франции.

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Среди французских граждан – члены Европарламента Тьерри Мариани, Виржини Жорон, Жан-Лин Лакапель, Филипп Оливье, которые в июле 2020 года незаконно посещали временно оккупированный Россией Крым.

В законодательном органе ЕС эти парламентарии входят в политическую группу крайне правых националистов «Идентичность и демократия» (ID).

По материалам: Укринформ