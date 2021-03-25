Секретарь СНБО отрицает, что украинские санкции против Януковича и Азарова — популизм

Секретарь СНБО отрицает, что украинские санкции против Януковича и Азарова — популизм

25.03.2021 17:45

Укринформ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отрицает, что украинские санкции против бывшего президента Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова, уже давно проживающих в России, являются популизмом.

Как передает Укринформ, об этом он сказал в интервью Радио НВ.

«Сейчас, когда Кабинет Министров отработает по каждому отдельно, вы будете видеть все это. У нас никаких секретов от Украины точно, от нашего народа не будет. Вы все будете видеть по каждому субъекту, который подпадает под санкции», – заверил Данилов.

По словам секретаря СНБО, те, кто считает, что эти санкции никак на них не повлияют, «глубоко ошибаются». «Более того, никакого популизма здесь нет», – добавил Данилов.

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Как сообщал Укринформ, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников Виктора Януковича, Николая Азарова, Дмитрия Табачника и других лиц.

По материалам: Укринформ