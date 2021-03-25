РФ должна прекратить подпитывать разожженный ею конфликт на востоке Украины – посол Британии
РФ должна прекратить подпитывать разожженный ею конфликт на востоке Украины – посол Британии
25.03.2021 03:21
Укринформ
Посол Великобритании Мелинда Симмонс выразила обеспокоенность увеличением количества нарушений режима прекращения огня и увеличением количества потерь среди украинских военных.
Как передает Укринформ, об этом Симмонс заявила в Твиттере.
«Очень обеспокоена увеличением нарушений режима прекращения огня и сообщениями о потерях среди украинских военных. Соблюдение режима прекращения огня важно. РФ должна прекратить подпитывать разожженный ею конфликт и обеспечить соблюдение режима прекращения огня своими ставленниками», – написала дипломат.
Дуже стурбована збільшенням порушень режиму припинення вогню та повідомленнями про втрати серед 🇺🇦 військових. Дотримання режиму припинення вогню є важливим. РФ має припинити підживлювати розпалений нею конфлікт і забезпечити дотримання режиму припинення вогню своїми ставлениками
— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 24, 2021
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Как сообщал Укринформ, вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За минувшие сутки в зоне ООС зафиксировали десять нарушений режима прекращения огня.
По материалам: Укринформ