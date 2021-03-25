Разумков считает на данный момент нецелесообразным локдаун на всей территории Украины

Разумков считает на данный момент нецелесообразным локдаун на всей территории Украины

25.03.2021 12:27

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает в настоящее время нецелесообразным внедрение жесткого карантина на всей территории Украины.

Как передает Укринформ, об этом он сказал в эфире Украинского радио.

«На данный момент локдаун не планируется… Вводить по всей стране полный карантин на сегодня нецелесообразно», – убежден глава парламента.

Разумков также выразил надежду, что в дальнейшем не будет необходимости в локдауне, однако «реакция должна быть адекватной тем вызовам, которые стоят перед Украиной».

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Как сообщалось, город Киев и 7 областей находятся в красной зоне эпидемической опасности, 11 областей – в оранжевой и только Херсонская область – в желтой зоне.

Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключил локдауна в случае, если большинство областей будет в красной зоне.

По материалам: Укринформ