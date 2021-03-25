Кравчук не верит, что саммит «Норманди» состоится в апреле

25.03.2021 22:37

Укринформ

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что назвать дату встречи лидеров стран «нормандского формата» можно будет после согласования плана урегулирования конфликта на востоке Украины.

Как передает Укринформ, в эфире канала «Украина 24» Кравчук отметил, что больше не может утверждать, что встреча «нормандской четверки» состоится в апреле.

«Факты становятся более очевидными… Поэтому сказать, что в апреле будет встреча… я не знаю, пока не будет согласован этот вопрос в целом и другие вопросы на уровне политических советников, пока они не договорятся между собой о совместных шагах или об общем плане, предложенном Францией, Германией и Украиной. А пока Россия молчит, будем говорить так, как оно есть, говорить о встрече на высшем уровне нет возможности», – сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Как сообщалось, ранее Кравчук предположил, что встреча лидеров «нормандской четверки» может состояться уже в апреле.

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«Нормандская четверка» была создана в 2014 году для урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проходят на уровне представителей МИД, министров иностранных дел, глав государств и правительств четырех стран – Украины, Франции, Германии и России.

Последняя встреча лидеров четырех стран состоялась в Париже в декабре 2019 года. В ходе переговоров была достигнута договоренность о проведении нового саммита в 2020 году, однако он так и не состоялся.

По материалам: Укринформ