Ермак встретился с представителями международных бизнес-ассоциаций – о чем говорили

Ермак встретился с представителями международных бизнес-ассоциаций – о чем говорили

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24.03.2021 21:19

Укринформ

Тесное и эффективное сотрудничество власти и представителей деловых кругов необходимо для построения независимой и экономически сильной Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время встречи с представителями международных бизнес-ассоциаций, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ОП.

«Мы с вами – в одной команде. Мы движемся в одном направлении, и у нас единые цели – чтобы наша страна, Украина, была успешной и чтобы мы могли говорить о наших достижениях и победах», – отметил Ермак.

Он отметил важность привлечения представителей бизнеса к различным направлениям деятельности государства и Президента. В частности, речь идет о помощи в организации и наполнении экономической составляющей международных визитов главы государства, чтобы они были еще более результативными.

Руководитель ОП также отметил важность оценки со стороны деловых кругов работы представительств Украины за рубежом, поскольку Президент поставил задачу усилить экономическую составляющую деятельности дипломатов.

«Экономические вопросы, вопросы развития отношений, инвестиций для нас сегодняшний день являются приоритетом», – заявил Ермак.

В то же время он пригласил представителей бизнеса к участию в разработке законодательных инициатив и созданию и деятельности национального фонда инвестиций. «Каждый законодательный акт должен соответствовать прежде всего интересам наших граждан и одновременно давать развитие бизнеса и создавать действительно привлекательные условия для привлечения инвестиций», – отметил Ермак.

Представителям бизнес-ассоциаций рассказали о последних инициативах и предложениях, направленных на улучшение условий работы для бизнеса. В частности, речь шла о мерах господдержки малого и микробизнеса в условиях усиления карантинных ограничений, приверженности позиции о независимости НБУ, настрое на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, расширении сферы безналичных расчетов, детенизации экономики и дерегуляции. В этом контексте отмечено движение в направлении цифровизации процессов, развитие IT-индустрии и проекта «Дія.City». Отдельно подчеркивалась важность продолжения борьбы с коррупцией, добавили в ОП.

Сообщается, что на встрече речь шла также о модернизации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, переговорах о так называемом промышленном безвизе. "Среди прочего благодаря участию представителей бизнеса в обновленном документе будут учтены те отрасли, которые ранее не входили в перечень", – отметили в ОП.

Как отмечается, Ермак пригласил представителей деловых кругов к сотрудничеству и подчеркнул заинтересованность в работе на постоянной основе.

Со своей стороны представители бизнес-ассоциаций отметили важность системного подхода в реализации озвученных шагов и инициатив, подчеркнули важность судебной реформы, эффективной работы правоохранительных органов и выразили готовность углубить сотрудничество.

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Во встрече приняли участие вице-премьер – министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, заместитель руководителя ОП по вопросам экономической политики Юлия Свириденко и советник руководителя ОП Тимофей Милованов. От бизнес-ассоциаций – президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, председатель Совета директоров Американской торговой палаты, соучредитель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная, генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, учредитель и президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдайчук, исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ