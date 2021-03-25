Дело об узурпации власти: суд оставил Януковичу заочный арест
Дело об узурпации власти: суд оставил Януковичу заочный арест
25.03.2021 14:19
Укринформ
Киевский апелляционный суд оставил бывшего президента Виктора Януковича под мерой пресечения в виде заочного ареста по делу об узурпации власти.
Это объявил председательствующий судья, передает корреспондент Укринформа.
«Коллегия судей постановила: решение судьи Печерского суда (об избрании Януковичу меры пресечения в виде заочного ареста – ред.) оставить без изменений, апелляционную жалобу защитника – без удовлетворения», – отметил судья.
Полный текст постановления будет объявлен 30 марта.
Заседание было назначено на 10:30, но началось с почти 1,5-часовым опозданием.
Защита Януковича в начале заседания объявила, что двое адвокатов Януковича, Виталий Сердюк и Игорь Федоренко, хотят участвовать в заседании, но не могут: Сердюк – из-за болезни, Федоренко – из-за того, что находится в отпуске.
Защитники экс-президента отметили, что, в частности, Сердюк подготовил ходатайство о переносе этого судебного заседания для того, чтобы он мог участвовать в рассмотрении этой апелляционной жалобы.
В свою очередь прокурор Денис Иванов отметил, что представители стороны обвинения возражают касательно удовлетворения этого ходатайства.
Коллегия судей отказала в переносе этого заседания.
Как сообщалось, 4 мая Печерский районный суд Киева заочно взял под стражу Януковича по делу об узурпации власти.
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В Офисе генпрокурора сообщили, что решение суда о заочном заключении под стражу дает право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции.
Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia), то есть заочное следствие.
16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты Януковича и отменил решение о его заочном аресте в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре Киева (Майдан Незалежности и прилегающие улицы) в отношении митингующих.
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу в совершении государственной измены из-за подписания с Россией в 2010 году Харьковских соглашений о продлении базирования Черноморского флота РФ в Крыму.
По материалам: Укринформ