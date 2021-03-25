Данилов: Если Украина начинает говорить по-русски, ждите Путина

25.03.2021 18:26

Укринформ

Российская Федерация «защищает» за рубежом не россиян, а русскоязычных, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Как передает Укринформ, в интервью Радио НВ он сказал: «Это их задача, это их миссия, они себе так придумали, они живут в своем мире, выдуманном, и они считают, что должна быть только российская империя. Это у них такие имперские прихоти, которые они никогда не прекращают и, к сожалению, они очень дорого обходятся как для Украины, так и для Грузии, Молдовы и всех стран, в окружении Российской Федерации».

Как отметил Данилов, вместо того, чтобы заниматься своими внутренними делами, «Россия постоянно сует свой нос в другие страны, начинает там раздувать те вещи, на которые соседи не должны были бы обращать внимания».

«Есть очень опасная ситуация, связанная именно с языком. Я уже неоднократно говорил, что Россия выбрала такую ​​доктрину, она уже защищает не россиян, она защищает русскоязычных. Это очень опасная ситуация для любой страны. И мы говорим, что если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что Путин будет защищать тех граждан, причем не спрашивая у этих граждан, нуждаются ли они в этой защите, или нет», – сказал Данилов.

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Ранее в интервью Укринформу Данилов заявил, что распространение российских нарративов несет опасность для многих стран мира. В частности, Москва может попытаться «защищать русскоязычных», несмотря на согласие государств, где они проживают.

По материалам: Укринформ