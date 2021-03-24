Зеленский утвердил Национальную стратегию в области прав человека

Указ

24.03.2021 20:18

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 119/2021, которым утвердил Национальную стратегию в области прав человека.

Об этом говорится в сообщении на сайте Главы государства, передает Укринформ.

«Стратегия направлена ​​на объединение общества в вопросах ценностей прав и свобод человека, которые обеспечиваются и защищаются на основе принципов равенства и недискриминации. Документ сосредоточен на решении основных системных проблем в сфере обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека в условиях новых вызовов, стоящих перед обществом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время предполагается, что реализация документа будет осуществляться по 27 стратегическим направлениям, среди которых, в частности: предотвращение пыток и жестокого обращения с людьми; обеспечение права на справедливый суд; обеспечение свободы мирных собраний и объединений; предотвращение и противодействие дискриминации.

Также среди этих стратегических направлений – обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин; противодействие домашнему насилию; обеспечение прав коренных народов и национальных меньшинств; обеспечение прав ребенка, экологических прав, прав ветеранов войны, в частности тех, кто участвовал в мероприятиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях; обеспечение прав внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины.

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Реализация этой стратегии будет осуществляться и по таким направлениям, как восстановление прав лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации части территории Украины; обеспечение прав лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей; преодоление негативных последствий конфликта, вызванного вооруженной агрессией РФ, и т. п.

Как сообщают в пресс-службе Главы государства, результатом реализации этой Стратегии должно стать введение системного подхода к обеспечению прав и свобод человека, согласованности действий органов госвласти и местного самоуправления, гражданского общества и бизнеса и создание в нашей стране эффективного механизма реализации и защиты прав и свобод человека.

Также реализация этой Стратегии должна обеспечить прогресс в выполнении международных договоров Украины в сфере прав человека, в частности, Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Кроме того, как отмечается, эта Стратегия будет способствовать реализации Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, а также улучшению позиций нашей страны в международных рейтингах по правам человека.

Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О ликвидации некоторых межведомственных комиссий, рабочих и консультативных органов Совета национальной безопасности и обороны Украины".

По материалам: Укринформ