Зеленский ввел в действие ряд важных решений СНБО

24.03.2021 05:21

Укринформ

Зеленский ввел в действие решения СНБО о вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере, о разведывательных органах и об неотложных мерах по защите национальных интересов в сфере авиационных двигателей.

Об этом говорится в указах Главы государства №108/2021, №110/2021 и №111/2021, передает Укринформ.

Указ №111/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации" от 23 марта 2021 года.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 "О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередные меры по их нейтрализации"", – говорится в документе.

Предусмотрено, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Указ №110/2021 ввел в действие решение СНБО от 23 марта 2021 года «О результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины», которым был утвержден отчет по результатам проведения осмотра разведывательных органов Украины, подготовленный в исполнение требований Закона Украины "О национальной безопасности Украины" и порядка проведения осмотра разведывательных органов Украины, утвержденного указом Президента Украины от 9 августа 2019.

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Указом №108/2021 касается выполнения неотложных мер по защите национальных интересов в сфере авиационных двигателей.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", введенного в действие указом Президента Украины от 6 марта 2018 № 58"(прилагается, для служебного пользования)", – говорится в сообщении.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Предполагается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

По материалам: Укринформ