Зеленский одобрил присоединение Украины к еще одной международной конвенции

Зеленский одобрил присоединение Украины к еще одной международной конвенции

23.03.2021 20:05

Укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О присоединении Украины к Межамериканской конвенции о подтверждении и информации относительно иностранного законодательства».

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте главы государства.

"Этим законом украинский парламент дал согласие на присоединение к Межамериканской конвенции о подтверждении и информации относительно иностранного законодательства, осуществленной 8 мая 1979 года в г. Монтевидео. Целью конвенции является установление правил, регулирующих международное сотрудничество между государствами-участниками относительно получения подтверждения и информации относительно законодательства каждого из них", – говорится в сообщении.

В частности, конвенция предусматривает предоставление возможности судебным органам участниц обращаться с запросом о предоставлении информации о тексте, сроках действия, содержании и области применения ее законодательства по конкретным вопросам, другим учреждениям – относительно копий текстов правовых актов с указанием их действия или судебных прецедентов; экспертного заключения, которое основывается на мнении адвокатов или специалистов.

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Конвенция вступает в силу для Украины на тридцатый день после сдачи на хранение документа о присоединении.

Как сообщалось, Верховная Рада 2 марта приняла закон о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о подтверждении и информации об иностранном законодательстве.

По материалам: Укринформ