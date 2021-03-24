Зеленский одобрил присоединение Украины к еще одной международной конвенции
Зеленский одобрил присоединение Украины к еще одной международной конвенции
23.03.2021 20:05
Укринформ
Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О присоединении Украины к Межамериканской конвенции о подтверждении и информации относительно иностранного законодательства».
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте главы государства.
"Этим законом украинский парламент дал согласие на присоединение к Межамериканской конвенции о подтверждении и информации относительно иностранного законодательства, осуществленной 8 мая 1979 года в г. Монтевидео. Целью конвенции является установление правил, регулирующих международное сотрудничество между государствами-участниками относительно получения подтверждения и информации относительно законодательства каждого из них", – говорится в сообщении.
В частности, конвенция предусматривает предоставление возможности судебным органам участниц обращаться с запросом о предоставлении информации о тексте, сроках действия, содержании и области применения ее законодательства по конкретным вопросам, другим учреждениям – относительно копий текстов правовых актов с указанием их действия или судебных прецедентов; экспертного заключения, которое основывается на мнении адвокатов или специалистов.
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Конвенция вступает в силу для Украины на тридцатый день после сдачи на хранение документа о присоединении.
Как сообщалось, Верховная Рада 2 марта приняла закон о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о подтверждении и информации об иностранном законодательстве.
По материалам: Укринформ