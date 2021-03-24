Тищенко возглавил Закарпатскую организацию «Слуги народа»

24.03.2021 12:41

Укринформ

Народный депутат Николай Тищенко избран председателем Закарпатской областной организации партии «слуг народа».

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа", такое решение было принято на собрании (конференции) Закарпатской областной организации.

На этой должности Тищенко сменил народного депутата Игоря Кривошеева.

«Николай Тищенко написал соответствующее заявление и сложил полномочия председателя Киевской городской организации партии «Слуг народа». Временным председателем организации назначили народного депутата от «Слуг народа» Лесю Забуранную», – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, на XI съезде партии «Слуга Народу» 13 марта был утвержден новый Устав партии и созданы новые органы управления: Политический совет и Национальный совет громад. В состав Нацсовета автоматически входят председатели всех областных организаций партии, а также Киевской и Криворожской городских организаций и Крымской республиканской организации.

По материалам: Укринформ