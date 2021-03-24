Спланированная акция: посол Кизим прокомментировал антиукраинской митинг в Минске

Эксклюзив

23.03.2021 18:01

Укринформ

Антиукраинский митинг у посольства Украины в Беларуси, скорее всего, был спланированной акцией, но Украина как демократическая страна не против свободы собраний, если они не представляют угрозы для сотрудников дипломатического учреждения и их собственности.

Об этом в комментарии Укринформу заявил посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим.

Дипломат рассказал, что сегодня около пятидесяти человек с белорусскими государственными флагами и плакатами, на которых были написаны известные российские штампы с обвинениями в адрес Украины, подошли к посольству, скандируя лозунги вроде «Фашизм не пройдет!».

«Я вышел к указанным лицам, чтобы выяснить причины митинга, и около получаса объяснял нашу позицию, рассказывал об отношении Украины к событиям в Беларуси, дружественном отношении Украины к белорусскому народу, а также о продолжающейся российской агрессии против нашего государства. Убедить этих людей было трудно, но я думаю, что общаться нужно, и надеюсь, что хоть некоторые из них изменили свое мнение», – отметил посол.

Он также подчеркнул, что митинг снимал один из телеканалов государственного телевидения, корреспондент которого «неожиданно» оказался вместе с митингующими перед посольством. Кроме того, по информации независимых СМИ, которые даже обнародовали соответствующие видео, участники митинга после завершения мероприятия организованной колонной направились к дому, где находится городской комитет Белорусского Республиканского Союза Молодежи – общественной организации, которая, согласно открытым источникам, практически полностью финансируется белорусскими властями.

По словам Кизима, эти факты дают основания говорить, что митинг был не спонтанной, а спланированной акцией. Он также обратил внимание на то, что по законодательству Беларуси на проведение митингов нужно получать разрешения местных властей.

«Правоохранительные органы не информировали нас о его проведении, как это делается обычно, и не мешали его проведению. Если митинг действительно состоялся при поддержке местных властей, мне не понятно зачем это было сделано. Но очевидно, что такие шаги не способствуют улучшению взаимопонимания между нашими странами. В то же время отмечу, что митинг был мирным, и Украина как демократическая страна не имеет возражений относительно подобных собраний, если они не несут угрозы жизни, здоровью и собственности сотрудников дипломатического учреждения», – сказал Кизим.

Дипломат напомнил, что после прошлогодних президентских выборов в Беларуси, результатов которых Украина не признала, политические отношения между странами поставлены на паузу. Но, чтобы не повредить людям, украинская сторона пытается поддерживать определенный уровень торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

«Хочу еще раз подчеркнуть, Украина не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Беларуси. Ситуацию в Беларуси должен решать исключительно белорусский народ, так же, как и проблемы в Украине – украинцы. Украина – за добрососедские отношения с Беларусью», – резюмировал посол.

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Как сообщили белорусские СМИ, 23 марта у здания Посольства Украины в Республике Беларусь в Минске состоялся митинг, участники которого держали плакаты с антиукраинскими лозунгами.

По материалам: Укринформ