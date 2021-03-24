Публикация в СМИ подтверждает, что мирный план реализации «Минска» находится в РФ – Ермак

Публикация в СМИ подтверждает, что мирный план реализации «Минска» находится в РФ – Ермак

24.03.2021 22:34

Укринформ

Публикация в российской газете «Коммерсантъ», которая раскрывает положения доработанного Украиной немецко-французского проекта мирного урегулирования «Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений», подтверждает наличие документа у российской стороны.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Укринформ.

Положительный момент заключается в том, что обнародованный материал подтверждает моё предыдущее заявление, которое почему-то поставили под сомнение представители России. Я напомню, что говорил о том, что план мирного урегулирования, созданный на базе немецко-французского проекта и доработанный украинской стороной, лежит на столе в российской делегации», – заявил руководитель ОП.

Он добавил, что «наличие у России мирного плана дает ей возможность способствовать завершению войны на Донбассе, вернуть Украине её территории и людей в условиях политической воли на то».

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Ермак также отметил, что сам факт наличия такой публикации в российских СМИ, которые разглашают детали переговорного процесса между политическими советниками Нормандской четверки, нарушает этику внутренних договоренностей в рамках нормандского формата.

Российское издание «Коммерсантъ» 24 марта обнародовало материал, где раскрывается суть подготовленного немецко-французского проекта «Ключевые кластеры в реализации Минских соглашений» с предложениями украинской и российской сторон по их видению урегулирования ситуации.

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Как сообщалось, советник по информационной политике украинской делегации в трехстороннем контактной группе Алексей Арестович заявлял, что содержание документов минского переговорного процесса по ключевым кластерам по реализации Минских соглашений, которые сейчас обсуждаются в ТКГ, не раскрывается до момента их подписания по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ.

По материалам: Укринформ