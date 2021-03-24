Правительство предлагает изменить закон о государственной региональной политике

24.03.2021 14:11

Укринформ

Кабинет Министров поддержал законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «Об основах государственной региональной политики», который призван усовершенствовать механизмы реализации государственной региональной политики и повысить ее эффективность.

Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее решение правительство приняло с доработкой в ​​однодневный срок на заседании 24 марта.

Согласно тексту пояснительной записки к проекту закона, документ предусматривает изменение правовых, организационных, финансовых и других механизмов реализации государственной региональной политики. В частности, он определяет единую систему документов стратегического планирования регионального развития и усиливает связь между Государственной стратегией регионального развития, региональными стратегиями развития и документами стратегического планирования развития территориальных громад.

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Законопроект уточняет и расширяет полномочия Министерства развития громад и территорий в вопросах стратегического планирования регионального развития и координации деятельности центральных органов исполнительной власти в процессе реализации государственной региональной политики. Кроме этого, документ вводит положение об обязательной разработке сельскими, поселковыми, городскими советами стратегий развития территориальных громад или стратегических планов их развития.

Документ усиливает институциональную поддержку регионального развития, в частности дает агентствам регионального развития права предоставлять платные услуги, расширяет перечень их учредителей за счет городских, поселковых и сельских советов, а также конкретизирует механизм и порядок мониторинга и оценки реализации государственной региональной политики.

Закон Украины «Об основах государственной региональной политики» был принят в 2015 году.

По материалам: Укринформ