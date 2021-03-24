Министрам дали неделю, чтобы представить свои «планы действий»

24.03.2021 14:26

Укринформ

Кабинет Министров одобрил план приоритетных действий правительства на 2021 год, поэтому в течение следующей недели каждый министр должен публично рассказать о плане действий в рамках своей сферы компетенции.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на очередном заседании правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

"Каждый министр в течение следующей недели должен публично рассказать о плане действий в рамках своей сферы компетенции", – отметил Шмыгаль.

Читайте также: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

По его словам, в целом план приоритетных действий правительства содержит 750 пунктов. "Документ синхронизирован с планом законодательных инициатив парламента, а так же там учтены концептуальные вещи, которые записаны в Национальной экономической стратегии до 2030 года", – добавил Шмыгаль.

Он заверил в том, что за реализацию каждого из этих 750 пунктов есть ответственный, четко прописаны сроки выполнения и стратегическая цель.

По материалам: Укринформ