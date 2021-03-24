Кулеба о Донбассе: Если Россия согласится, конфликт будет завершен за неделю

Кулеба о Донбассе: Если Россия согласится, конфликт будет завершен за неделю

23.03.2021 23:54

Укринформ

Все пути решения конфликта на Донбассе много раз обсуждались и вполне понятны, однако Россия не дает зеленый свет, чтобы в этом вопросе можно было двигаться вперед.

Об этом в интервью словацкому изданию «.Tyžden» сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний – а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины – и решит вывести свои войска, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро… Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен за неделю", – заявил министр.

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Кулеба напомнил, что президент РФ Владимир Путин понимает только язык силы, поэтому нужно создать такие силовые условия, которые заставят его пойти на уступки.

"Мы находимся в мире дипломатии и аргументов. Поэтому сила – это главное и вопрос в том, кто и как сможет её использовать", – отметил дипломат.

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Он добавил, что вопрос заключается в том, сколько времени понадобится для того, чтобы заставить Россию согласиться прекратить конфликт на Донбассе.

"Способы вывода войск, способы проведения выборов без участия Москвы, все это давно подробно продуманно. Поэтому нам следует спрашивать себя не сколько времени понадобится для прекращения конфликта, а сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить", – пояснил Кулеба.

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Как сообщалось, ранее Европейский Союз призвал Россию, как участницу Трехсторонней контактной группы и подписанта Минских договоренностей, конструктивно действовать в рамках мирного процесса и выполнить взятые на себя обязательства.

Также в Евросоюзе выразили обеспокоенность по поводу эскалации насилия на Востоке Украины и призвали Россию вернуться в Общий центр по контролю и координации (ОЦКК), что поспособствует расследованию нарушений режима прекращения огня.

По материалам: Укринформ