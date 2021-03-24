Катастрофи літака МАУ: Єнін обговорив зі спецпредставником Держдепу звіт Ірану

24.03.2021 19:46

Укринформ

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин обсудил со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Ирана Робертом Малли ситуацию касательно финального технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ в январе 2020 года.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.

«Только что обсудили со специальным представителем Госдепа США по вопросам Ирана господином Робертом Малли текущую ситуацию касательно недавно опубликованного финального технического отчета относительно сбивания PS 752 в небе над Тегераном 8 января 2020. Отметил абсолютную предвзятость и несоответствие этого документа требованиям Чикагской конвенции», – заявил Енин.

По его словам, речь идет не только о неуважении к памяти погибших, но и высоком риске повторения аналогичных инцидентов в иранском, и не только, воздушном пространстве.

«Мой американский коллега выразил полную поддержку Украины относительно необходимости установления справедливости и истины в вопросе PS752. Согласовали наши дальнейшие шаги в этом направлении», – отметил заместитель главы МИД Украины.

Как сообщалось, иранский орган гражданской авиации 17 марта обнародовал окончательный отчет о катастрофе украинского пассажирского самолета в январе 2020 года. В документе говорится, что причиной решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражеский объект".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана попыткой скрыть истинные причины авиакатастрофы, а его заместитель Евгений Енин заявил, что Украина будет требовать рассмотрения на Совете ICAO обнародованного Ираном отчета о катастрофе самолета МАУ, а также восстановления и продолжения иранской стороной технического расследования.

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Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел катастрофу в Иране 8 января 2020 года. На борту находились граждане шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек, которые были в самолете, погибли, из них 11 украинцев.

Иранские власти после нескольких дней возражений признали, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

20 февраля 2021 г. в Иране заявили о завершении расследования по делу о катастрофе украинского самолета над Тегераном.

По материалам: Укринформ