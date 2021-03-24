Кабмин в среду изменит порядок использования средств на объект «Укрытие»

24.03.2021 10:20

Укринформ

Кабинет Министров в среду может одобрить проект постановления о внесении изменений в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укрытиеˮ и осуществления мероприятий по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Как передает Укринформ со ссылкой на повестку дня заседания КМУ, обнародованную на Правительственном портале, рассмотрение этого вопроса будет инициировать министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Министр здравоохранения Максим Степанов внес на рассмотрение коллег проект постановления об утверждении норм и порядка организации питания в учреждениях образования и детских учреждениях оздоровления и отдыха.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет будет инициировать внесение изменений в положение об аккредитации учреждений высшего образования и специальностей в учреждениях высшего образования и высших профессиональных училищах. Он предложит утвердить также положение об особенностях создания, реорганизации и ликвидации территориально обособленных структурных подразделений учреждений высшего образования.

В повестке дня – утверждение порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на изготовление бланков удостоверений и нагрудных знаков для ветеранов войны, членов их семей и пострадавших участников Революции достоинства.

Министры могут в среду утвердить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объемы расходов для проведения призыва в апреле – июне 2021 года.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт будет инициировать изменения в положение о стипендии Кабинета Министров для выдающихся спортсменов, тренеров и деятелей физической культуры и спорта. Он же внёс на рассмотрение членов правительства вопрос о создании организационного комитета и утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению в Украине чемпионата Европы 2021 года по бадминтону.

Министр финансов Сергей Марченко будет инициировать внесение изменений в положение о Государственной казначейской службе Украины, а министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко предложит создать рабочую группу для согласования подхода о применении к Украине механизма корректироваия углерода на границе для проведения консультаций с Европейской Комиссией.

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Участники заседания могут урегулировать некоторые вопросы признания лицом без гражданства, а также внести изменения в порядок внесения сведений о надлежащем пользователе транспортного средства в Единый государственный реестр транспортных средств.

Члены правительства должны одобрить проекты указов Президента о назначении государственных стипендий имени Левка Лукьяненко, а также изменения в положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Государственной пограничной службы.

Кроме того, министры согласуют ряд законопроектов, которые потом внесут на рассмотрение Верховной Рады, в частности проект закона о ратификации соглашения с правительством Республики Молдова о воздушном сообщении, а также изменения в закон об основах государственной региональной политики.

По материалам: Укринформ