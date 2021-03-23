Зеленский хочет проводить деолигархизацию «широким фронтом» – Устенко

22.03.2021 18:51

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский имеет целью проводить деолигархизацию «широким фронтом», действуя по многим направлениям.

Как передает Укринформ со ссылкой на сайт главы государства, об этом заявил советник Президента по вопросам экономики Олег Устенко в эфире Радио НВ.

По его словам, Президент начал процесс деолигархизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на смену системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и на установление единых для всех правил игры.

«Если бы экономическая ситуация в Украине не консервировалась в 90-х годах, мы могли бы иметь по результатам прошлого года ВВП на уровне 400 млрд долларов. По факту мы имеем чуть больше 160 млрд долларов », – отметил Устенко.

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По его словам, узкая группа заинтересованных лиц, в основном это олигархи, много лет пытается консервировать ситуацию в стране, развивая собственный бизнес и создавая барьеры для вхождения в бизнес других.

«Ради этого они используют политические связи, медиаресурс, чтобы блокировать развитие ситуации. Получается, что защита прав собственности – то, чего хочет бизнес – нормальная судебная система, эффективная борьба с коррупцией, конкуренция, демонополизация экономики, уменьшение барьеров для ведения бизнеса, – блокирует именно эта группа », – сказал советник Президента.

Поэтому, по его словам, процесс деолигархизации неизбежен.

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В то же время Устенко подчеркнул, что речь идет не о фамилии конкретного олигарха, а об изменении закрытой системы, которая формировалась в Украине на протяжении последних десятилетий.

«Если ты будешь бороться против конкретной личности, не меняя условий ведения бизнеса, условий для конкуренции, развития экономики, доступа к кредитному ресурсу, не облегчая условия для защиты бизнеса, не улучшая судебную систему, ты наткнешься на те же грабли», – отметил он .

Устенко сообщил, что Президент имеет целью проводить деолигархизацию «широким фронтом», действуя по многим направлениям.

«Прежде всего это то, о чем говорят инвесторы, когда решают, инвестировать ли в Украину. Они говорят о проблеме, связанной с защитой прав собственности. Когда ты не можешь защитить собственность, ты не сможешь двигать экономику вперед и обеспечивать 5% экономического роста, без которых борьба с бедностью будет неэффективной », – сказал советник главы государства.

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Среди первоочередных мер он также назвал амнистию капитала, проведение судебной реформы, восстановление полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры, демонополизацию экономики и развитие конкуренции.

«Ненормально, когда сектора экономики контролируются крупными олигархическими группами. Здесь должны быть сдвиги, и это еще одна из битв, которую ведет власть для того, чтобы добиться деолигархизации экономики », – отметил Устенко.

Он напомнил, что Президент в недавнем видеообращении неоднократно акцентировал внимание на необходимости борьбы с олигархами, и началась эта борьба со сферы недропользования.

«У Президента Зеленского есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом», – убежден Устенко.

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Как сообщалось, 19 февраля СНБО применил санкции против 19 юридических лиц и восьми физических лиц. В списке есть народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что санкции в отношении супругов введены по статье «финансирование терроризма».

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях США в отношении Игоря Коломойского. Бизнесмену, его жене и детям запрещен въезд в США.

12 марта Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что Украина поддерживает решение США по санкциям против бывших владельцев ПриватБанка.

По материалам: Укринформ