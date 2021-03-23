Уруский внес изменения в декларацию – показал вдвое больше доходов

23.03.2021 13:21

Укринформ

Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский задекларировал 2,605 млн грн доходов за 2020 год.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные уточненной ежегодной декларации Уруского, которая обнародована 23 марта в реестре деклараций.

В частности, в прошлом году вице-премьер-министр получил 286,8 тыс. грн зарплаты в Кабинете Министров, 1,381 млн грн – в ООО "Прогресстех-Украина". Согласно данным уточненной декларации, чиновник также получил 936,9 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Супруга Уруского Александра получила общий доход в размере 163,8 тыс. грн, который состоит только из зарплаты по основному месту работы.

Уруский указал в декларации 50 тыс. долл. наличных средств. Согласно данным декларации, в марте прошлого года вице-премьер-министр привлек кредит в размере 1,154 млн грн для приобретения автомобиля. По состоянию на конец отчетного периода он выплатил 385 тыс. грн тела кредита и 11,8 тыс. грн процентов. Также указаны расходы на приобретение движимого имущества – 1,772 млн грн.

Согласно декларации, Уруский владеет на правах совместной собственности с супругой и детьми квартирой в Киеве площадью 93 кв. м. Кроме того, чиновнику принадлежит земельный участок в Новоселках Киевской области площадью 22 266 кв. м.

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Супруга Уруского указана в декларации владелицей трех земельных участков в н.п. Мостище Киевской области – площадью 1500 кв. м, 2470 кв. м и 2266 кв. м. Также супруга вице-премьера владеет объектом незавершенного строительства – жилым домом общей площадью 505 кв. м.

В собственности Уруского есть автомобили марки Volkswagen 2012 года выпуска и BMW 2019 года выпуска, его супруга владеет Peugeot 2014 года выпуска.

Кроме того, в декларации указаны корпоративные права Уруского в ООО «Proxima Technical Consulting FZ LLC» (33%) и ООО «НИТЦ РОТОР» (3%). Указано, что корпоративные права не переданы в управление. В декларации за 2019 год министр указывал корпоративные права в компаниях «Авиационно-космические системы и технологии», «Эковей Технолоджи», «Юнайтед Гудс Энд Фудс ЛТД», «Юнайтед Гудс Энд Фудс», которые в уточненной декларации отсутствуют.

Также Олег и Александра Уруские имеют счета в ряде банковских учреждений, но в декларации не указаны наличие либо сумма средств на этих счетах.

Как сообщал Укринформ, в предыдущей ежегодной декларации за прошлый год, которая была обнародована в реестре 20 марта, Уруский указал доходы в сумме 1,405 млн грн.

Верховная Рада 16 июля 2020 года назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

По материалам: Укринформ