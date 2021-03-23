Вступление в Евросоюз поддерживают 59% украинцев

Опрос

23.03.2021 16:23

Укринформ

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 59% респондентов, 26% придерживаются противоположной точки зрения.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

При этом доля тех, кто придерживается мнения, что Украине нужно вступать в ЕС, превышает долю тех, кто является сторонником противоположной точки зрения, в Западном регионе (соответственно, 84% и 8,5%) и в Центральном регионе (соответствует 63% и 19% ). В Восточном регионе несколько больше тех, кто считает, что не нужно вступать (соответственно, 38,5% и 46%), а в Южном регионе доли первых и вторых статистически значимо не отличаются (соответственно, 41,5% и 42%).

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По данным опроса, чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто считает, что нужно вступать в ЕС (доля таких возрастает от 44% среди тех, кому 60 и более лет, до 76% среди тех, кому от 18 до 29 лет). При этом во всех возрастных группах доля тех, кто выступает за вступление в ЕС, превышает долю тех, кто выступает против.

В случае проведения референдума о вступлении Украины в ЕС, 59% всех опрошенных (или 80% среди тех, кто намерен принять участие в референдуме) проголосовали бы за вступление, и соответственно 26% и 17% – против вступления. При этом если среди сторонников вступления в ЕС 96% выразили намерение принять участие в таком референдуме, то среди противников – только 46% (примерно столько же, сколько и тех, кто не намерен принять в нем участие – 47%).

Доля тех, кто намерен голосовать за вступление в ЕС, превышает долю тех, кто намерен голосовать против, в Западном регионе (соответственно, 84% и 8%) и в Центральном регионе (соответствует 64% и 18%), в Восточном регионе несколько больше тех, кто собирается голосовать против вступления (соответственно, 39% и 46%), а в Южном регионе количество первых и вторых одинаково (по 42%).

Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто намерен проголосовать за вступление в ЕС (их доля возрастает от 44% среди тех, кому 60 и более лет, до 75% среди тех, кому от 18 до 29 лет). Среди представителей электората партии «Европейская солидарность» 91% намерены голосовать за вступление в ЕС (против – 5%). Среди тех, кто на парламентских выборах намерен голосовать за партию «Слуга народа» – соответственно, 78% и 13%, за ВО «Батькивщина» – соответственно, 60% и 21%. Тогда как среди представителей электората партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» подавляющее большинство проголосовало бы против – соответственно, 15% и 73%.

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При этом граждане Украины со сдержанным оптимизмом оценивают перспективы развития отношений Украины и Европейского Союза на ближайшие годы: чаще (39%) они считают, что эти отношения останутся без изменений, 26% придерживаются мнения, что они улучшатся, а 10% – что ухудшатся.

Процент тех, кто считает, что они улучшатся, самый высокий в Западном регионе (34,5%), ниже в Центральном (27,5%) и самый низкий – в Южном (22%) и Восточном (17,5%) регионах. В этой же региональной последовательности растет доля тех, кто считает, что они ухудшатся (соответственно, 4%, 6%, 15% и 21%). Доля «еврооптимистов» тем выше, чем моложе респонденты (она растет от 19% среди тех, кому 60 и более лет, до 34% среди тех, кому от 18 до 29 лет).

Больше всего «еврооптимистов» среди представителей электората партии «Слуга народа» (48%). Среди тех, кто на парламентских выборах намерен голосовать за партию «Европейская солидарность», их 38%, за ВО «Батькивщина» – 23%, за партию «Оппозиционная платформа – за жизнь» – только 8%, сообщают социологи.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

По материалам: Укринформ